​CIA filloi programin e kontrollit të mendjes para 73 vjetësh

Drejtori i CIA-s, Allen Dulles, më 13 prill 1953, nis programin e kontrollit të mendjes MKULTRA.
Qëllimi i projektit ishte i gjerë, me hulumtime të ndërmarra në 80 institucione, duke përfshirë 44 kolegje dhe universitete, si dhe spitale, burgje dhe kompani farmaceutike.
MK-Ultra ishte një projekt i fshehtë i CIA-s, në të cilin agjencia kreu qindra eksperimente klandestine – ndonjëherë edhe mbi qytetarët e padëshiruar të SHBA – për të vlerësuar përdorimin e mundshëm të LSD dhe ilaçeve të tjera për kontrollin e mendjes, mbledhjen e informacionit dhe torturimin psikologjik.
Megjithëse projekti MK-Ultra zgjati nga viti 1953 deri rreth vitit 1973, detajet e programit nuk u bënë publike deri në vitin 1975, gjatë një hetimi në Kongres për aktivitetet e përhapura të paligjshme të CIA-s brenda Shteteve të Bashkuara dhe në mbarë botën.
Në vitet e Luftës së Ftohtë, Qeveria e Shteteve të Bashkuara kishte frikë se agjentët sovjetikë, kinezë dhe korean-veriorë po përdorin kontrollin e mendjes për të larë trurin e të burgosurve amerikanë të luftës në Kore.
Si përgjigje, kreu i CIA-s Allan Dulles, miratoi Projektin MK-Ultra në vitin 1953. Operacioni sekret synonte të zhvillonte teknika që mund të përdoren kundër armiqve të bllokut sovjetik për të kontrolluar sjelljen njerëzore me drogë dhe manipulues të tjerë psikologjikë.
Programi përfshinte më shumë se 150 eksperimente njerëzore që përfshinin ilaçe paralitikë dhe terapi elektroshok. Ndonjëherë subjektet e testit e dinin se po merrnin pjesë në studim , por në raste të tjera, ata nuk kishin ide, madje edhe kur halucinogjenët filluan të kishin efekte.
Shumë prej testeve janë kryer në universitete, spitale ose burgje në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada. Shumica e këtyre ndodhën midis viteve 1953 dhe 1964, por nuk është e qartë se sa njerëz u përfshinë në teste – agjencia mbajti regjistrime jo të mira dhe shkatërroi shumicën e dokumenteve MK-Ultra kur programi u ndalua zyrtarisht në 1973.
CIA filloi të eksperimentojë me LSD (acid lysergic diethylamide) nën drejtimin e kimistit të agjencisë dhe ekspertit të helmit Sidney Gottlieb.
Nën kujdesin e Projektit MK-Ultra, CIA filloi të financojë studimet në Universitetin Columbia, Universitetin Stanford dhe kolegje të tjera mbi efektet e drogës. Pas një seri testimesh, ilaçi u vlerësua si shumë i paparashikueshëm për t’u përdorur në kundërzbulim.
Në korrik 2001, disa informacione në lidhje këtë program u deklasifikuan zyrtarisht.