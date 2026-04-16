Takimi 3-palësh në Uashington, Hezbollahu pranon armëpushimin

Hezbollahu libanez ka rënë dakord për një armëpushim me kusht që të gjitha palët, përfshirë Izraelin, ta respektojnë marrëveshjen. Kjo u deklarua nga Mahmoud Komati, nënkryetar i Këshillit Politik të lëvizjes.
“Ne e pranojmë armëpushimin, por nuk do të lejojmë një përsëritje të skenarit të vitit 2024, kur njëra palë respektonte marrëveshjen, ndërsa pala tjetër, Izraeli, i shpërfillte detyrimet e tij”, tha Komati në një intervistë me transmetuesin libanez Al-Jadeed.
Më parë, Shtetet e Bashkuara raportuan se Izraeli dhe Libani ranë dakord, pas një takimi trepalësh të mbajtur dje në Uashington, të fillojnë negociatat direkte në një datë dhe vend të dakorduar reciprokisht.
Më 1 mars, milicia shiite libaneze Hezbollah rifilloi luftën e saj të armatosur kundër Izraelit, pas vdekjes së udhëheqësit suprem të atëhershëm iranian, Ajatollah Ali Khamenei (1939-2026) në një nga bombardimet e para të përbashkëta SHBA-Izrael kundër Republikës Islamike.
Forcat Mbrojtëse të Izraelit (IDF), në përgjigje të sulmeve me raketa, intensifikuan sulmet e tyre kundër objektivave të Hezbollahut në pjesë të ndryshme të Libanit dhe më 3 mars njoftuan fillimin e një operacioni tokësor në Libanin jugor.