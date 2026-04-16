Një lukuni detare amerikane nën flamur sionist

SHBA-të, 10,000 trupa të tjera në Lindjen e Mesme pavarësisht armëpushimit me Iranin
Shtetet e Bashkuara po dërgojnë më shumë se 10,000 trupa shtesë në Lindjen e Mesme para fundit të prillit, ndërsa Uashingtoni kërkon të rrisë presionin mbi Iranin, thanë zyrtarët amerikanë për The Washington Post.
Gazeta, duke cituar zyrtarë aktualë dhe ish-zyrtarë amerikanë që folën në kushte anonimiteti, raportoi se SHBA-të po dërgojnë rreth 6,000 trupa në bordin e aeroplanmbajtëses USS George HW Bush dhe anijet shoqëruese në rajon.
Rreth 4,200 trupa të tjera nga Grupi i Gatshëm Amfib Boxer dhe grupi i saj i punës Detare, Njësia e 11-të Ekspedicionare Detare, pritet të mbërrijnë deri në fund të muajit, tha raporti.
Më parë u raportua se rreth 50,000 trupa amerikane kanë qenë të përfshira në operacione në luftën kundër Iranit që nga fillimi i saj më 28 shkurt.
Me mbërritjen e afërt të USS George HW Bush, i cili thuhet se po lundron rreth Afrikës, numri i transportuesve të avionëve në rajon do të arrijë në tre.
USS Abraham Lincoln dhe USS Gerald Ford janë në Lindjen e Mesme dhe kanë qenë të përfshira në operacione luftarake kundër Iranit.
Raporti vjen ndërsa SHBA-të rifilluan një bllokadë detare të mërkurën, e cila tha se kishte ndërprerë tregtinë detare me Iranin.
Komanda Qendrore Amerikane (CENTCOM) tha në mediat sociale se bllokada e saj e njoftuar më parë ishte “zbatuar plotësisht” dhe se forcat amerikane kishin “ndaluar plotësisht tregtinë ekonomike që hynte dhe dilte nga Irani nga deti”.
Pamja bazuar në të dhënat e monitorimit të trafikut detar të martën ishte më pak e qartë, duke treguar se disa anije që lundronin nga portet iraniane kishin kaluar nëpër Ngushticën e Hormuzit pavarësisht bllokadës.
Ndërkohë, Presidenti Donald Trump i tha gazetës The New York Post të martën se një raund i ri bisedimesh me Iranin mund të zhvillohet në Pakistan “brenda dy ditëve të ardhshme”, pasi një raund i parë maratonë bisedimesh përfundoi pa një marrëveshje.
Javën e kaluar, SHBA-të dhe Irani nuk arritën një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës pas bisedimeve të nivelit të lartë në kryeqytetin pakistanez, Islamabad, por një armëpushim dyjavor u shpall shtatë ditë më parë. Armëpushimi skadon më 22 prill.
Sipas zyrtarëve që folën me The Washington Post, vendosja e trupave të reja do t’i lejojë administratës amerikane të vazhdojë bisedimet me Iranin, ndërsa përgatitet për “mundësinë e sulmeve shtesë ose operacioneve tokësore”. /tesheshi