Administrata e Trumpit urdhëron ambasadat amerikane të monitorojnë ndikimin e migracionit në Evropë

Departamenti i Shtetit të SHBA-së ka bërë të ditur se u ka kërkuar ambasadave të saj të raportojnë mbi pasojat e supozuara të migracionit masiv ndaj të drejtave të njeriut në Evropë, përfshirë në Mbretërinë e Bashkuar, Suedi dhe Gjermani, transmeton Anadolu.
Agjencia përmendi raportet për sulme seksuale dhe krime të tjera që përfshijnë migrantë në këto vende, duke e quajtur migracionin masiv një “kërcënim ekzistencial për civilizimin perëndimor”.
“Migracioni masiv paraqet një kërcënim ekzistencial për civilizimin perëndimor dhe mund të minojë stabilitetin e aleatëve kyç amerikanë”, tha departamenti në platformën sociale të kompanisë amerikane X.
Udhëzimi u kërkon ambasadave të mbledhin informacion mbi politikat që shihen si të buta ndaj krimit të migrantëve dhe shkeljeve të të drejtave të njeriut, si dhe mbi ligjet që mund të ndëshkojnë qytetarët që kundërshtojnë migracionin masiv.
Udhëzimi përmend raste të supozuara, duke përfshirë “bandat e abuzimit” në disa zona të Anglisë, një çështje gjyqësore në Suedi ku një migrant i dënuar për sulm seksual u lejua të qëndronte në vend dhe një përdhunim në grup në Gjermani që përfshinte disa burra, disa prej të cilëve përshkruheshin si migrantë.
Ky hap vjen në kuadër të goditjes më të gjerë të administratës së Trumpit ndaj imigracionit brenda SHBA-së, që ka përfshirë zbatimin më të rreptë të kontrollit kufitar dhe deportimet.