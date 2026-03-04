Afrika e Jugut e gatshme të ndërmjetësojë për t’i dhënë fund luftës në Lindjen e Mesme

Presidenti i Afrikës së Jugut, Cyril Ramaphosa tha sot se vendi i tij është “gjithmonë i gatshëm” të ndihmojë në ndërmjetësimin e luftës në rritje në Lindjen e Mesme ndërsa ofensiva e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit shkakton sulme hakmarrëse nga Teherani, duke nxitur paqëndrueshmëri më të gjerë rajonale, transmeton Anadolu.
“Pretoria është gjithmonë e gatshme të luajë rol kontribues, qoftë në ndërmjetësim apo çfarëdo qoftë, dhe nëse hapet një boshllëk ose nëse na kërkohet, ne gjithmonë i përmbushim detyrimet. Ne jemi qytetarë globalë dhe për këtë arsye mund të luajmë çfarëdo roli që OKB-ja do të donte të luanim”, u tha Ramaphosa gazetarëve.
“Afrika e Jugut bën thirrje për armëpushim të menjëhershëm dhe për t’i dhënë fund kësaj çmendurie”, tha ai duke shtuar se ndërsa presidenti i SHBA-së Donald Trump është i preokupuar me luftën, Pretoria do të kërkojë dialog nëse lind mundësia.
Ramaphosa thekson se “dialogu është gjithmonë mënyra më e mirë” për t’i dhënë fund luftës dhe për të parandaluar humbje të mëtejshme “të panevojshme” të jetëve.
Tensionet janë përshkallëzuar në të gjithë rajonin që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme në shkallë të gjerë ndaj Iranit të shtunën, të cilat që atëherë kanë vrarë mbi 1.000 njerëz, përfshirë udhëheqësin suprem Ali Khamenei dhe zyrtarë të lartë ushtarakë.
Sulmet erdhën ndërsa bisedimet midis Washingtonit dhe Teheranit mbi programin bërthamor të këtij të fundit po vazhdonin nën ndërmjetësimin e Omanit.
Irani është përgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që shënjestrojnë Izraelin si dhe vendet e Gjirit, të cilat janë shtëpi e aseteve ushtarake amerikane.
– Afrika e goditur nga lufta ndërsa çmimet e energjisë dhe zinxhirët e furnizimit tendosen
Ramaphosa e quajti situatën në Lindjen e Mesme “katastrofike” dhe paralajmëroi se është “zhvillimi më i rrezikshëm”, me potencialin që të përhapet përtej rajonit ndërsa përfshihen më shumë vende.
“Bota po përballet me një periudhë shumë të rrezikshme për momentin”, shtoi ai.
Presidenti tha se ka folur me disa krerë shtetesh në rajon për të përcjellë ngushëllimet e Afrikës së Jugut, për të shprehur shpresën për sigurinë e qytetarëve të tyre dhe për të kërkuar mbrojtje për afrikanojugorët në vendet e tyre.
Ai tha se Ministria e Jashtme po punon në terren për të identifikuar afrikanojugorët në Lindjen e Mesme që kanë nevojë për ndihmë dhe do të kërkojë të riatdhesojë ata që kanë mbetur të bllokuar sapo të rihapet hapësira ajrore për udhëtim të sigurt.
Ramaphosa tha gjithashtu në konferencën “Africa Energy Indaba” se Afrika tashmë po ndjen efektet e luftës në përshkallëzim, duke përmendur presionin mbi zinxhirët e furnizimit dhe rritjen e çmimeve të energjisë.
“Siç e kemi parë me Rusinë-Ukrainën dhe gjatë pandemisë COVID-19, ndryshimet gjeopolitike nënvizojnë dobësitë e ekonomive të varura nga importi në të gjithë Afrikën”, shtoi ai.
Ai tha se këto “dobësi” nënvizojnë nevojën për siguri dhe diversifikim më të fortë rajonal dhe kontinental të energjisë.