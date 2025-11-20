Afrika e Jugut shton masat e sigurisë para samitit të G20

Autoritetet e Afrikës së Jugut kanë rritur ndjeshëm masat e sigurisë në Johanesburg përpara samitit të G20-s që zhvillohet këtë fundjavë. Mbi 3,500 policë shtesë dhe njësi të ushtrisë janë vendosur në terren, ndërsa është formuar një strukturë e posaçme që koordinon policinë, ushtrinë dhe shërbimet e inteligjencës.
Zyrtarët presin protesta në Johanesburg dhe qytete të tjera, por theksojnë se ato do të lejohen vetëm në përputhje me ligjin dhe në zona të caktuara. Ngjarja dy-ditore pritet të mbledhë liderë nga mbi 40 vende dhe organizata ndërkombëtare, ndërsa SHBA-ja ka njoftuar bojkotimin e samitit.
Protesta të ndryshme pritet të zhvillohen nga grupe të klimës, të drejtave të grave, organizata antikapitaliste dhe grupe anti-emigracioni. Debate ka shkaktuar edhe një billboard i një sindikate afrikanere që kritikon politikat racore, duke nxitur tensione diplomatike.
Pavarësisht presioneve, qeveria e Afrikës së Jugut ka refuzuar kërkesën amerikane që samiti të mos nxjerrë deklaratë përfundimtare. Samiti G20 do të mbahet nën masa të rrepta sigurie për të garantuar mbarëvajtjen e tij. /mesazhi