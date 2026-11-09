Agjencia bërthamore e OKB-së dënon sulmet me dronë që vranë dy punonjës të centralit në Ukrainë

Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike (IAEA) njoftoi të hënën se dy punonjës të centraleve elektrike u vranë në sulme të ndara me dronë pranë Centralit Bërthamor të Zaporizhzhyas dhe Centralit Termoelektrik të Zaporizhzhyas në Ukrainë, duke bërë që kreu i agjencisë të dënojë sulmet dhe të paralajmërojë për rreziqet ndaj sigurisë bërthamore, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar në platformën sociale amerikane X, agjencia bërthamore e OKB-së tha se është informuar se “një punonjës i Centralit Bërthamor të Zaporizhzhyas (ZNPP) u vra sot në një sulm me dron, në incidentin e fundit që prek personelin e centralit dhe rrezikon më tej sigurinë bërthamore gjatë konfliktit ushtarak”.
“Ndërkohë, sot u vra gjithashtu nga një dron edhe një punonjës i Centralit Termoelektrik të Zaporizhzhyas, që ndodhet pranë tij”, shtoi agjencia.
Incidentet ndodhën pas raportimeve se disa ditë më parë një tjetër punonjës i centralit bërthamor ishte vrarë në një sulm me dron.
Drejtori i Përgjithshëm i IAEA-s, Rafael Grossi, i dënoi “fuqishëm” sulmet, të cilat i cilësoi si “të papranueshme”, duke theksuar se ato përbëjnë shkelje të shtyllave thelbësore të sigurisë bërthamore.
Ai bëri thirrje për ndalimin e menjëhershëm të sulmeve që kanë në shënjestër punonjësit e centraleve bërthamore.
Grossi theksoi gjithashtu se personeli duhet të jetë në gjendje t’i kryejë detyrat e tij pa “presion apo frikë të panevojshme”.