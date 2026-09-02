Agjencia bërthamore e OKB-së: Mungesa e aksesit në objektet bërthamore iraniane, shqetësim për përhapjen e armëve

Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA), organ i Kombeve të Bashkuara, ka shprehur shqetësim serioz për mungesën e aksesit në objektet kryesore bërthamore të Iranit dhe ka kërkuar që kjo situatë të adresohet me urgjencë.
Sipas një raporti të IAEA-së, të cilin e ka parë agjencia e lajmeve AFP, agjencia thekson se mungesa e informacionit mbi materialin bërthamor dhe e mundësisë për të verifikuar objektet përkatëse përbën një shqetësim të drejtpërdrejtë për përhapjen e armëve bërthamore.
“Mungesa e informacionit të agjencisë rreth këtij materiali bërthamor dhe e aksesit në objektet për ta verifikuar atë është një çështje shqetësuese për përhapjen e armëve,” thuhet në raportin e IAEA-së.
Raporti vjen në një kohë kur organizata ndërkombëtare po përballet me vështirësi në monitorimin e programit bërthamor iranian.
IAEA-ja ka nënvizuar se pa akses të plotë dhe të rregullt në objektet kyçe, ajo nuk mund të konfirmojë me saktësi se aktivitetet e Iranit janë në përputhje me angazhimet e saj ndërkombëtare.
Agjencia ka bërë thirrje që kjo situatë të zgjidhet sa më shpejt, duke theksuar rëndësinë e transparencës dhe bashkëpunimit për të ruajtur besueshmërinë e regjimit global të mospërhapjes së armëve bërthamore.