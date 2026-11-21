Një tanker nafte është goditur nga një “predhë e panjohur” në Ngushticën e Hormuzit, 11 milje detare në veri të Khasabit, në Oman, njoftoi të shtunën Qendra e Operacioneve të Tregtisë Detare e Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO), transmeton Anadolu.
“Një cisternë nafte, e cila po lundronte drejt daljes nga Ngushtica e Hormuzit, është goditur në pjesën e prapme nga një predhë e panjohur”, njoftoi UKMTO-ja në një deklaratë në platformën sociale amerikane X.
Agjencia detare tha se nuk ka raportime për viktima, ndërsa ndikimi i incidentit në mjedis ende nuk është konfirmuar.
UKMTO-ja u bëri thirrje anijeve që lundrojnë në këtë zonë të tregojnë kujdes dhe të raportojnë çdo aktivitet të dyshimtë, ndërsa autoritetet po e hetojnë incidentin.