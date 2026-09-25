Agjencia e OKB-së për refugjatët: Mbi 55 mijë refugjatë sudanezë janë larguar drejt Çadit që nga fillimi i vitit

Mbi 55.000 refugjatë sudanezë janë larguar drejt Çadit lindor që nga fillimi i vitit, ndërsa luftimet dhe përkeqësimi i pasigurisë vazhdojnë të nxisin zhvendosjen, tha të premten agjencia e OKB-së për refugjatët, transmeton Anadolu.
Më shumë se 400 njerëz në ditë kanë kaluar nëpër zonat kufitare Adre dhe Tine gjatë javës së kaluar, rreth 20 herë më shumë se norma ditore e regjistruar në muajt e fundit, u tha gazetarëve në Gjenevë Mamadou Dian Balde, koordinator rajonal i OKB-së për refugjatët për situatën në Sudan.
Që nga shpërthimi i luftës në Sudan në prill 2023, afro 1 milion refugjatë kanë kaluar në Çad.
Balde tha se situata mbetet veçanërisht e rëndë në Darfur, ndërsa luftimet, sulmet ajrore dhe sulmet me dronë në shtetet e Kordofanit dhe të Nilit Blu po i detyrojnë njerëzit të largohen.
Sudani mbetet kriza më e madhe në botë e zhvendosjes, me rreth 11,3 milionë njerëz të zhvendosur me forcë, duke përfshirë 6,4 milionë brenda vendit.
Më shumë se 3,5 milionë refugjatë sudanezë dhe azilkërkues kanë ikur në vendet e rajonit, sipas UNHCR.
Agjencia tha se vetëm 18 për qind e 1,6 miliardë dollarëve të kërkuar për planin rajonal të reagimit ndaj refugjatëve është siguruar.
“Pa mbështetje më të madhe humanitare dhe zhvillimore, situata për miliona të zhvendosur do të përkeqësohet më tej, duke rritur presionin mbi refugjatët për të marrë vendime të pamundura, si kthimi në Sudan përpara se kushtet të jenë të sigurta ose ndërmarrja e udhëtimeve të rrezikshme të mëtejshme në kërkim të sigurisë dhe stabilitetit,” tha Balde.