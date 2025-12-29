Agjencia e OKB-së: Zjarri në kampin e refugjatëve Rohingya në Bangladesh dëmton dhjetëra strehimore

Një zjarr shpërtheu në një kamp refugjatësh Rohingya në Bangladesh të dielën në mbrëmje, duke dëmtuar dhjetëra shtëpi, njoftoi Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të shkurtër në platformën e kompaninë amerikane të mediave sociale, IOM tha se ekipet e saj ishin në terren dhe po reagonin që nga fillimi i zjarrit, duke punuar së bashku me vullnetarët refugjatë dhe Shërbimin e Zjarrfikësve të Bangladeshit për të kontrolluar flakët.
Agjencia vlerësoi veprimin e shpejtë të ndihmësve, duke vënë në dukje se përpjekjet e tyre ndihmuan në parandalimin e përhapjes së mëtejshme të zjarrit në kampin me popullsi të dendur.
Sipas mediave lokale, rreth 20 deri në 25 shtëpi u dogjën në zjarr dhe nuk pati raportime për viktima.
Bangladeshi po pret mbi 1.2 milion myslimanë Rohingya në Cox’s Bazar, shumica e të cilëve ikën nga Mianmari në gusht 2017 gjatë një goditjeje ushtarake që grupet e të drejtave të njeriut e përshkruan si gjenocid.