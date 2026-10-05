Agjencia palestineze e statistikave: Në gjenocidin izraelit janë dëmtuar 82 për qind e ndërtesave në Gaza

Rreth 82 për qind e ndërtesave në Rripin e Gazës janë dëmtuar si rezultat i gjenocidit të Izraelit që nga 8 tetori 2023, tha të hënën Byroja Qendrore Palestineze e Statistikave (PCBS), transmeton Anadolu.
Agjencia tha në një deklaratë që shënonte Ditën Botërore të Habitatit se rreth 201.290 ndërtesa në Gaza janë dëmtuar, duke përfaqësuar rreth 82 për qind të të gjitha ndërtesave në enklavë, sipas shifrave deri më 16 qershor 2026.
Ajo shpjegoi se 134.422 ndërtesa janë shkatërruar plotësisht, ndërsa 13.848 kanë pësuar dëme të rënda dhe rreth 328.627 njësi banimi u dëmtuan.
Që nga 8 tetori 2023, lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza ka vrarë më shumë se 74.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 175.000 të tjerë, si dhe ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës së enklavës.
Shkatërrimi ka prekur gjithashtu infrastrukturën e ujit dhe ujërave të zeza, rreth 90 për qind e të cilave ishin dëmtuar ose shkatërruar që nga gjysma e parë e vitit 2026, tha PCBS.
Agjencia theksoi se 82 për qind e familjeve në Gaza përballen me pasiguri uji, ndërsa rreth 70 për qind marrin vetëm rreth gjashtë litra ujë për person në ditë.
Pavarësisht një armëpushimi në fuqi që nga 10 tetori 2025, sulmet izraelite kanë vrarë 1.445 palestinezë dhe kanë plagosur 5.072 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Izraeli gjithashtu vazhdon të kufizojë hyrjen e sasive të dakorduara të ushqimit, ilaçeve, furnizimeve mjekësore, materialeve të strehimit dhe shtëpive të parafabrikuara në Gaza, ku jetojnë rreth 2.4 milionë palestinezë, përfshirë 2.15 milionë persona të zhvendosur, sipas agjencisë.
Në Bregun Perëndimor të pushtuar, sulmet dhe prishjet e shtëpive izraelite kanë vazhduar që nga fillimi i vitit, së bashku me rritjen e sulmeve pushtuese, konfiskimeve të tokës dhe zhvendosjes, tha PCBS.
Duke cituar shifra nga Komisioni Palestinez për Rezistencë ndaj Kolonizimit dhe Murit, agjencia tha se autoritetet izraelite kanë kryer rreth 341 operacione prishjeje gjatë gjysmës së parë të vitit 2026.
Operacionet rezultuan në prishjen e 740 strukturave palestineze, ndërsa autoritetet izraelite lëshuan 254 njoftime prishjeje për shkak të mungesës së lejeve, tha ajo.
Që nga fillimi i luftës në Gaza në tetor 2023, ushtria dhe okupuesit izraelitë kanë intensifikuar sulmet në Bregun Perëndimor, duke përfshirë vrasje, arrestime, zhvendosje, prishje shtëpish, rrafshim toke dhe zgjerim të paligjshëm të vendbanimeve.