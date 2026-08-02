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AI rikrijon një moment të pavdekshëm të futbollit, golin legjendar të Peles

Google Gemini sapo rikrijoi një gol që nuk u kap kurrë në kamera.

Në Kampionatin Paulista të vitit 1959, Pele kaloi pranë disa mbrojtësve, kaloi portierin dhe shënoi në një moment aq të jashtëzakonshëm sa shumë ende e konsiderojnë golin më të madh të shënuar ndonjëherë.

Problemi është se nuk ekziston asnjë video e ndeshjes.

Vetëm rrëfime të dëshmitarëve okularë, skica gazetash dhe një fotografi e vetme kanë mbijetuar.

Duke përdorur këto të dhëna historike, ekipi Gemini i Google rindërtoi të gjithë sekuencën, duke e shndërruar një nga “po sikur”-et më të mëdha të futbollit në diçka që njerëzit më në fund mund ta shikojnë.

Është një shembull interesant i përdorimit të Al jo për të shpikur historinë, por për të ndihmuar në vizualizimin e saj kur ka prova të mjaftueshme.

Jo çdo moment i humbur mund të rikuperohet, por disa histori mund të rikthehen në jetë.

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