Aksion i madh i Policisë, arrestohen pesë persona – konfiskohen 9 kg drogë

Policia e Kosovës ka zhvilluar sot një aksion në fshatrat Bec dhe Brovinë si dhe në qendër të Gjakovës, me ç’rast janë arrestuar pesë persona nga Njësia e Antidrogës.

Gjatë kontrollit policia ka konfiskuar mbi 9 kilogramë marihuanë, 140 fara që dyshohet të jenë kanabis sativa, gjashtë gërshërë për krasitjen e bimëve narkotike, 28 bimë narkotike kanabis sativa, katër peshore për matje, foli të tejdukshme, 11 fishekë të kalibrave të ndryshëm, katër vetura dhe katër celular.

Me vendim të prokurorit të dyshuarit janë ndaluar për 48 orë.

Njoftimi i plotë:

Pas një pune tremujore hetimore intensive kundër narkotikëve, zyrtarë policorë të Drejtorisë për Hetimin e Trafikimit më Narkotik (DHTN), Njësia Mitrovicë Jugu, më 24.12.2021, pas pranimit të Urdhër Kontrollit nga Gjykata Themelore Mitrovicë, kanë realizuar kontrolle në shtëpitë dhe objektet përcjellëse të të dyshuarve: B.I., (viti i lindjes 1970, mashkull kosovar), Sh.I., (viti i lindjes 1977, mashkull kosovar), M.I., (viti i lindjes 1993, mashkull kosovar), F.M., (viti i lindjes 1989, mashkull kosovar) dhe U.Q., (viti i lindjes 1970, mashkull kosovar). Kontrollet janë realizuar në fshatrat Bec dhe Brovinë dhe në qendër të Gjakovës. Zyrtarët policorë të antidrogës janë ndihmuar në këtë operacion policor nga Njësia Speciale Operative e Mitrovicës, Njësia K9, forenzika dhe zyrtarë nga Stacioni Policor Gjakovë.

Gjatë kontrollit janë gjetur dhe konfiskuar si provë materiale:

Substancë, dyshohet të jetë marihuanë në peshë 9128.86 gram;

Njëqind e katër dhjetë (140) fara të dyshohet të jenë kanabis sativa;

Gjashtë (6) gërshërë për krasitjen e bimëve narkotike;

Njëzetë e tetë (28) bimë narkotike kanabis sativa me gjatësi prej 110 – 223 cem;

Katër (4) peshore për matje;

Folje e tejdukshëm për mbështjelljen e narkotikëve;

Njëmbëdhjetë (11) fishekë të kalibrave të ndryshëm;

Pajisje për ndriçim artificial të bimëve narkotike kanabis sativa;

Katër (4) vetura dhe

Katër (4) telefona celular.

Pas intervistimit në pranin e avokatëve mbrojtës të caktuar nga Oda e Avokatëve, të gjithë të dyshuarit me vendim të prokurorit të shtetit shkojnë në ndalim policor për 48 orë, lidhur me veprat penale ‘blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e substancave narkotike, substancave psikotrope dhe analoge’ dhe ‘kultivimi i bimës së hashashit, shkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit’