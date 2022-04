Aksioni i policisë kundër kontrabandës në veri dhe Shtërpcë, konfiskojnë numër të madh produktesh

Policia e Kosovës, ka njoftuar përmes një komunikate për media se, në bashkëpunim me Doganën e Kosovës ka realizuar operacionin policor “Transporti 2”, për të cilin hetimet kanë filluar në fund të vitit 2021.

Tutje, në komunikate bëhet e ditur se ky hetim ka fillur me autorizim të prokurorisë ndaj disa të dyshuarve shtetas kosovarë, për veprën penale “tregti e ndaluar”, shkruan lajmi.net.

Tutje, bëhet e ditur se kontrolli është kryer në katër lokacione, prej të cilave tri lokacione kanë qenë në komunën e Shtërpcës dhe një në komunën e Mitrovicës së Veriut.

Komunikata e plotë:

Sot me datën 08.04.2022, në regjionin e Ferizajt dhe Mitrovicës se Veriut, është realizuar plani operative, në kuadër të të cilit Departamenti i Policisë Kufitare dhe Doganën e Kosovës, ka kryer kontroll në katër lokacione (tre në komunën e Shtërpcës dhe një në komunën Mitrovicë Veri) dhe ka ndaluar, kontrolluar katër automjete me të cilat dyshohej se bëhej transport, gjegjësisht tregti e ndaluar dhe kontrabandë.

Gjate kontrollit në këto katër lokacione dhe në automjetet e ndaluara është gjetur një sasi e konsiderueshme e mallit komercial (gjera ushqimore, pije alkoolike, duhan etj.) mall i kontrabanduar pa dokumentacion përkatës. Në konsultim me Prokurorin e Shteti, malli është konfiskuar nga Dogana e Kosovës dhe janë arrestuar njëmbëdhjetë meshkuj kosovarë nën dyshimin se merreshin me tregti të ndaluar dhe janë sekuestruar tri automjete.

Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar drejt realizimit të objektivave strategjike për të parandaluar aktivitetet kriminale, kontrabandën dhe dukuritë tjera negative.