Aktivisti anti-si’onist iz’raelit: Unë dhe gruaja do të kthehemi në Iz’rael kur Palestina do të jetë e lirë

Aktivisti izraelit kundër sionizmit, Eitan Bronstein Aparicio beson se regjimi i aparteidit i Izraelit një ditë do të bie dhe ai do të kthehet në Izrael kur Palestina të jetë e lirë.

Duke folur për Anadolu, Aparicio thekson se vendet e tjera duhet të marrin shembull kufizimet tregtare të Türkiyes.

Aparicio lindi në Argjentinë në vitet e 60’ta dhe është fëmijë i një familjeje hebreje që emigroi në Izrael kur ai ishte 5-vjeç. Pas përfundimit të shërbimit të detyrueshëm ushtarak në ushtrinë izraelite, Aparicioi refuzoi të shërbejë si rezervist në Liban dhe Bregun Perëndimor.

Pesë vite më parë, ai vendosi se nuk dëshiron të jetojë më nën kontrollin e regjimit sionist dhe u transferua së bashku me familjen e tij në Bruksel, ku sot vepron nën ombrellën e “Aleancës Hebreje Anti-Sioniste në Belgjikë”.

Si pjesëmarrës në një demonstratë të organizuar nga personeli i Bashkimi Evropian (BE) për të protestuar ndaj njollës 1-vjeçare të sulmeve izraelite kundër Rripit të Gazës, Aparicio mbajti një fjalim para ndërtesës së Komisionit Evropian (KE) ku tha se vendi i tij është shndërruar në një shtet gjenocidal.

“Kur kuptova se problemi i dhunës, çështja thelbësore është sionizmi, është projekti i Izraelit, është një shtet-komb çifut dhe se kjo do të jetë e pamundur që të ketë paqe dhe drejtësi për të gjithë në Palestinë dhe Izrael, përveç nëse e kapërcejmë sionizmin. Që atëherë, unë kam punuar shumë në Izrael për Nakba-n, për të drejtat e kthimit të refugjatëve palestinezë. Unë shoh një të ardhme se Izraeli do të shembet një ditë”, thotë Aparicio, i cili është autor i librit “Nakba: Lufta për të dekolonizuar Izraelin”.

Siç thekson ai, Izraeli u ngjan regjimeve të tjera koloniale ose të aparteidit, duke e krahasuar atë me aparteidin e Afrikës së Jugut, i cili u krijua në të njëjtën ditë me Izraelin dhe përfundimisht ra me mbështetjen e presionit ndërkombëtar, bojkoteve dhe sanksioneve.

Sipas tij, derisa regjimi i aparteidit ra, shumica e izraelitëve, që kanë mentalitet kolonial, nuk do të dëshironin të jetojnë në mënyrë të barabartë me palestinezët. “Unë me të vërtet shpresoj se do të ketë njerëz atje për të jetuar me palestinezët. Unë dhe gruaja ime i kemi premtuar vetes se ditën që Palestina do të jetë e lirë, ne do të kthehemi”, thotë Aparicio.

– Presioni ndërkombëtar

Duke konsideruar se “çelësi për të arritur këtë skaj është presioni ndërkombëtar”, Aparicio thekson nevojën për sanksione dhe embargo armësh nga të gjitha vendet, përkatësisht organet e Kombeve të Bashkuara (OKB) dhe vendet e Bashkimit Evropian (BE).

Duke iu referuar kufizimeve të eksportit të Türkiyes me Izraelin, Aparicio thotë: “Mendoj se ajo që ai bëri (presidenti Recep Tayyip Erdoğan) është shumë e vlefshme, bojkotim të plotë, mbyllje të tregtisë me Izraelin. Është një sanksion shumë i fuqishëm që unë e njoh në Izrael dhe unë flas me njerëz, madje edhe me njerëz që punojnë në tregti dhe që importojnë nga Türkiye dhe unë lexova për të që shkakton probleme të mëdha për tregun izraelit”.

Siç thotë ai, “sanksionet janë të rëndësishme kudo, në çdo nivel, sepse vetëm presioni mund ta ndalojë Izraelin”.

– Qëndrimi i Perëndimit

Më tej, Aparicio theksoi se vendet perëndimore kanë një përgjegjësi historike për shkak të gjenocidit hebre.

“Ata marrin anën e gabuar të kësaj përgjegjësie. Në vend që të thotë ‘po, ne këtu kishim një regjim racist që vriste njerëz vetëm sepse disa identitete kanë qenë hebrenj’. Jo, ata edhe më pas duhet të ndeshen me regjimin racist. Dhe, mësimi është se duhet të jetë që kurrë më të kemi një regjim kaq racist, regjim vrasjesh si regjimi nazist”, thekson ai.

Duke theksuar se BE-ja është partneri më i madh tregtar i Izraelit, Aparicioi krahason sanksionet e vendosura ndaj Rusisë pas sulmeve kundër Ukrainës me atë që Izraeli po bën në Rripin e Gazës. Ai thekson se shkalla e viktimave dhe e shkatërrimeve në Gaza është e pakrahasueshme.

Megjithatë, thekson Aparicio, BE-ja mbetet e heshtur kundër Izraelit.

“Besoj se kjo është pjesë e racizmit. Ashtu si në Izrael, jeta e palestinezëve në BE është shumë më pak e rëndësishme sesa jeta e izraelitëve, hebrenjve dhe evropianëve të bardhë”, shprehet ai.

– Izraeli po kryen gjenocid

Lidhur me sulmin e 7 tetorit të vitit 2023 nga Hamasi, Aparicio konsideron se ai përfaqëson një humbje të rëndësishme për Izraelin. Sipas tij, ngjarjet që pasuan sulmet erdhën nga dy faktorë kryesorë, përkatësisht nga disfata e Izraelit dhe nga rritja e tendencave të ekstremit të djathtë dhe fashist brenda shoqërisë izraelite.

“Ky kombinim që çoi izraelitët, ushtrinë izraelite dhe qeverinë izraelite thjesht të hakmerren kundër palestinezëve. Ajo që Izraeli po bën është shkatërrimi i gjithçkaje, që është vetëm një çështje hakmarrjeje. Nuk ka të bëjë me zhdukjen e Hamasit. Izraelitët e dinin që në fillim se Hamasin nuk është e mundur ta shkatërrojnë atë plotësisht”, thotë Aparicio.

“Një hakmarrje e madhe është kthyer në një masakër të madhe, në një gjenocid”, shton ai.

Aparicio po ashtu thekson se gjenocidi 1-vjeçar nuk po dëshmohet vetëm nga Izraeli.

“Izraelitët dinë vetëm numrat. Ata dinë informacion abstrakt. Ata kurrë nuk kanë parë njerëz të bombarduar, foshnje që vdesin duke u dridhur, trupa në qese plastike. Këto imazhe të tmerrshme që ne të gjithë i shohim”, tha Aparicio.

Duke shprehur mos miratimin e politikave të qeverisë, mbështetjen për të drejtat palestineze dhe gjenocidin e përjetuar nga hebrenjtë anti-sionistë, ai thekson se, “Të shohësh këtë masakër të tmerrshme të kryer në emrin tonë është e tmerrshme. Çdo ditë dëgjojmë se kjo po bëhet për popullin hebre. Ndjehet sikur krimi po dyfishohet”.

“Ju po vrisni një komb dhe po pretendoni se po e bëni për të mirën e popullit tuaj, hebrenjve në botë. Në vend që të thonë ‘ne po e bëjmë këtë për Izraelin’, ata thonë ‘ne po e bëjmë këtë për të gjithë hebrenjtë’. Kështu, njerëzit në mbarë botën e kuptojnë se kjo po bëhet në emër të hebrenjve dhe ne jemi shumë të shqetësuar për këtë”, u shpreh ai.