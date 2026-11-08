Al-Azhar bën thirrje urgjente për shpëtimin e të zhvendosurve në Gaza

Al-Azhar Al-Sharif, institucioni më i madh akademik fetar islam në botë, ka bërë thirrje urgjente ndaj organizatave humanitare, institucioneve ndërkombëtare dhe vendeve arabe e islame që të ndërhyjnë për të ndihmuar të zhvendosurit në Rripin e Gazës.
Në një deklaratë të publikuar të dielën, Al-Azhar kërkoi hapjen e menjëhershme të korridoreve humanitare për dërgimin e çadrave rezistente ndaj kushteve të motit, veshjeve dimërore, pajisjeve për ngrohje, ushqimit dhe ilaçeve, pa pengesa.
Institucioni shprehu shqetësim të thellë për përkeqësimin e gjendjes humanitare në Gaza, veçanërisht për familjet e zhvendosura që jetojnë në kampe dhe qendra strehimi.
Reshjet e dendura dhe moti i ashpër dimëror kanë përmbytur mijëra çadra të dëmtuara, duke lënë fëmijë, gra, të moshuar dhe të sëmurë në kushte të ftohta, pa strehim, ngrohje dhe karburant të mjaftueshëm.
Al-Azhar theksoi se qindra mijëra civilë, përfshirë foshnjat, nuk mund të lihen të ekspozuar ndaj temperaturave të ulëta dhe çadrave të përmbytura, ndërsa u mungojnë edhe nevojat bazë për mbijetesë.
Institucioni u bëri thirrje qeverive, organizatave dhe njerëzve në mbarë botën që të marrin përgjegjësitë e tyre dhe të ndërmarrin veprime konkrete për të mbrojtur jetën dhe dinjitetin e banorëve të Gazës.
Sipas Al-Azhar, pamjet e rënda humanitare në Gaza nuk duhet të mbeten vetëm lajme të përditshme, por kërkojnë ndihmë dhe ndërhyrje të menjëhershme.
Me ardhjen e dimrit, situata humanitare në Rripin e Gazës vazhdon të përkeqësohet. Zhvendosja e vazhdueshme, dëmtimi i gjerë i infrastrukturës dhe mungesa e strehimoreve të përshtatshme i kanë bërë familjet, veçanërisht fëmijët, të sëmurët dhe të moshuarit, edhe më të rrezikuar nga i ftohti dhe reshjet. /mesazhi