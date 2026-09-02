Al-Azhari zhvilloi të dielën, më 30 gusht, edicionin e tretë të Ditës Botërore të Recitimit të Kur’anit, një nismë që synon të nxisë recitimin, mësimin përmendësh dhe reflektimin mbi Kur’anin.
Aktiviteti mblodhi së bashku recitues, hafizë, nxënës dhe mësues të Kur’anit nga Egjipti dhe vende të ndryshme të botës. Xhamia e Al-Azharit hapi dyert për pjesëmarrës nga institutet e Al-Azharit brenda dhe jashtë Egjiptit, duke i dhënë aktivitetit një dimension të gjerë ndërkombëtar.
Nisma u zhvillua gjithashtu në bashkëpunim me institucione të ndryshme egjiptiane dhe organizata të shoqërisë civile, me synimin për të nxitur fëmijët dhe të rinjtë të mësojnë përmendësh, të recitojnë dhe të reflektojnë mbi mësimet e Kur’anit.
Dita Botërore e Recitimit të Kur’anit ka shënuar një rritje të ndjeshme që prej edicionit të parë. Në vitin 2024, aktiviteti mblodhi rreth 6 mijë pjesëmarrës, ndërsa në edicionin e dytë, në vitin 2025, morën pjesë më shumë se 100 mijë hafizë në Egjipt. Përmes platformave digjitale, aktivitetit iu bashkuan edhe pjesëmarrës nga 19 shtete.
Edicioni i tretë synoi ta zgjerojë më tej pjesëmarrjen ndërkombëtare, duke përfshirë një numër më të madh nxënësish, mësuesish dhe institucionesh që merren me mësimin dhe recitimin e Kur’anit.
Aktiviteti u zhvillua nën kujdesin e Imamit të Madh të Al-Azharit, Ahmed el-Tayeb, ndërsa organizatorët e paraqitën nismën si një mënyrë për të afruar brezat rreth Kur’anit dhe për të ruajtur traditën e recitimit dhe mësimit përmendësh të tij.
Al-Azhari organizon edicionin e tretë të “Ditës Botërore të Recitimit të Kur’anit”
Al-Azhari zhvilloi të dielën, më 30 gusht, edicionin e tretë të Ditës Botërore të Recitimit të Kur’anit, një nismë që synon të nxisë recitimin, mësimin përmendësh dhe reflektimin mbi Kur’anin.