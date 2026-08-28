Alarm për salmonelën në Britani: Një viktimë dhe mbi 200 të infektuar, dyshimet bien mbi vezët e importuara

Një shpërthim i madh i Salmonella Enteritidis në Mbretërinë e Bashkuar ka shkaktuar një viktimë dhe mbi 200 raste të konfirmuara, ndërsa autoritetet shëndetësore po hetojnë lidhjen e mundshme me konsumimin e vezëve, përfshirë produkte të importuara.
Agjencia Britanike e Sigurisë Shëndetësore (UKHSA) konfirmoi më 18 gusht se deri më 13 gusht ishin identifikuar 207 raste të lidhura me të njëjtin variant të bakterit. Prej tyre, 206 janë raportuar gjatë vitit 2026.
Nga rastet e konfirmuara, 199 janë regjistruar në Angli, gjashtë në Skoci, një në Uells dhe një në Irlandën e Veriut. Londra ka numrin më të madh, me 47 raste, e ndjekur nga Yorkshire dhe Humber me 38. Të prekurit janë të moshave nga foshnjat deri te personat 90-vjeçarë.
Më shqetësues është fakti se 38 për qind e personave për të cilët disponohen të dhëna janë shtruar në spital, ndërsa dy pacientë kanë zhvilluar infeksion të bakterit në gjak. Një vdekje është lidhur me shpërthimin aktual.
Vezët në qendër të hetimeve
UKHSA po punon së bashku me Food Standards Agency dhe institucionet e tjera të shëndetit publik për të përcaktuar burimin e saktë të kontaminimit.
Nga 114 pacientë të intervistuar deri tani, 95 kishin konsumuar ushqim të përgatitur jashtë shtëpisë gjatë javës para shfaqjes së simptomave. Hetimet kanë identifikuar pesë biznese ushqimore të frekuentuara nga të paktën dy raste të pavarura, ndërsa në dy prej tyre janë konstatuar edhe rreziqe të mundshme të kontaminimit të kryqëzuar.
Sipas autoriteteve, konsumimi i vezëve mbetet sinjali më i fortë i identifikuar deri tani. Bizneset e përfshira furnizohen nga disa burime të ndryshme, përfshirë importues të vezëve. Megjithatë, UKHSA thekson se aktualisht nuk është identifikuar ndonjë lidhje me vezët ose shpendët e prodhuar në Mbretërinë e Bashkuar.
Varianti i bakterit është gjithashtu i lidhur gjenetikisht me një shpërthim të vitit 2025, i cili ishte lidhur me vezë të importuara. Hetimet për origjinën e kontaminimit vazhdojnë.
Cilat janë simptomat e salmonelës?
Salmonela zakonisht shkakton diarre, dhimbje dhe ngërçe në stomak, të përziera, të vjella dhe temperaturë. Simptomat zakonisht shfaqen brenda 12 deri në 72 orë pas infektimit dhe, në shumicën e rasteve, sëmundja kalon vetë brenda disa ditësh.
Megjithatë, te fëmijët e vegjël, të moshuarit dhe personat me sistem imunitar të dobësuar, infeksioni mund të bëhet shumë më serioz. Në raste të rënda mund të shkaktojë infeksion të gjakut, sepsë dhe dëmtime të disa organeve.
Salmonela mund të merret nga konsumimi i ushqimeve të kontaminuara, përfshirë vezët, mishin e shpendëve, mishin, produktet e qumështit të papasterizuara, si dhe fruta apo perime të kontaminuara.
Si ta kuptoni nëse një vezë është e sigurt?
Problemi është se nuk mund të përcaktohet vetëm nga pamja, aroma apo lëvozhga nëse një vezë përmban salmonelë. Për këtë arsye, rëndësi ka origjina, ruajtja dhe mënyra e përgatitjes.
Autoritetet britanike rekomandojnë blerjen e vezëve nga shitës të besueshëm, respektimin e udhëzimeve të ruajtjes dhe kontrollimin e afatit të përdorimit.
Vezët britanike që mbajnë shenjën British Lion ose janë pjesë e skemave ekuivalente i nënshtrohen kontrolleve shtesë kundër salmonelës, përfshirë masa vaksinimi dhe monitorimi, dhe konsiderohen me rrezik shumë të ulët.
Nëse origjina e vezëve nuk është e qartë, zgjedhja më e sigurt është që ato të gatuhen plotësisht, veçanërisht për personat më të rrezikuar.
Po ashtu, duart duhet të lahen mirë pas prekjes së vezëve të pagatuara dhe duhet shmangur kontakti i tyre me ushqime që do të konsumohen pa u gatuar, për të parandaluar kontaminimin e kryqëzuar.
Nuk ka thirrje për të ndaluar konsumimin e vezëve
Autoritetet britanike nuk kanë këshilluar publikun që të shmangë të gjitha vezët. Hetimi aktual vazhdon dhe, deri tani, nuk është gjetur lidhje me vezët e prodhuara në Mbretërinë e Bashkuar.
Personat që zhvillojnë simptoma të forta ose të zgjatura, veçanërisht ata që i përkasin grupeve më të rrezikuara, këshillohen të kërkojnë ndihmë mjekësore.