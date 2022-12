Alarme për bomba në 15 shkolla të Shkupit

Kanë vazhduar edhe sot kërcënimet për bomba të vendosura nëpër institucione. Cak i këtyrëve kërcënimeve sot ishin 15 shkolla të Shkupit. Nga MPB deklaruan se rreth orës 08:30 në SPB Shkup është raportuar se në adresat elektronike të 15 shkollave në Shkup është dërguar kërcënim për mjet shpërthyes. Sipas MPB-së, menjëherë pas marrjes së denoncimeve, nga zyrtarët policor janë marrë masat për evakuimin e sigurt të objekteve dhe nga ana e nënpunësve policor nga sektori për antiterror, të gjitha kanë rezultuar të rrejshme

“Menjëherë pas marrjes së denoncimeve, nga punonjësit e policisë janë marrë masat për evakuimin e sigurt të objekteve dhe më pas janë kryer kontrolle të hollësishme nga grupet e inspektimit antiterror dhe është konstatuar se bëhet fjalë për kallëzime të rreme”.

Në lidhje me këto kërcënime, gjatë ditës së djeshme ka folur edhe kryministri Dimitar Kovaçevski, i cili tha se është shumë e vështirë të zbulohet se nga vijnë këto njoftime për bomba.

“VPN-të janë rrjete private virtuale të hostuara në vende të huaja. Kjo është arsyeja pse ne punojmë me shërbimet partnere. Kjo është luftë hibride. Ministria e Brendshme punon intensivisht me shërbimet partnere. Po, ata komunikojnë çdo ditë. Me NATO-n dhe vendet e tjera me të cilat kemi bashkëpunim. Po bëhen analiza me shërbimet e sigurisë. Sa i përket masave, pas çdo raporti, ato duhet të zbatohen sipas protokollit, pa improvizim. Departamenti i Antiterrorizmit i kontrollon të gjitha shkollat ​​që sa më shpejt të konstatohet se raportet janë të rreme” .

Edhe përkundër të gjithë kësaj situtata, Kovaçevski vlerson se situata e sigurisë në vend është stabile. Edhe Ministria e Brendshme siguron se kryen me sukses punën e saj për të garantuar sigurinë e çdo qytetari.

Ndërkaq, kërcënimet të tilla kanë filluar nga 26 tetori dhe të njejtat janë përsëritur disa herë, por e mira e gjithë kësaj është se të gjitha denoncimet deri më tani kanë qenë të rrejshme. /shenja