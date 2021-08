Alfa Romeo do të kalojë në veturë tërësisht elektrike nga viti 2027

Stellantis do të prodhojë Alfa Romeon tërësisht elektrike nga viti 2027, me DS dhe Lancia, pjesë e këtij grupi, të cilat do të bëhen vetëm elektrike në vitin 2024.

Këtë njoftim e bëri drejtori i Përgjithshëm i Stellantis, Carlos Tavares, i cili deklaroi se në grupin Stellantis aktualisht do të jenë këto tri marka tërësisht elektrike.

Marka Alfa Romeo do të synojë tre “kampe bazë”: Evropë, Amerikën e Veriut dhe Kinë. Sidoqoftë, ajo është angazhuar për tregjet me drejtimin e djathtë.

Deri në vitin 2026, po synohet që kostoja totale e zotërimit të një EV-je të jetë e barabartë me atë të një veture me djegie të brendshme.