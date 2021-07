Algjeria s’tërhiqet nga trajtimi i dosjes së kujtesës për krimet koloniale të Francës

Abdelmadjid Tebboune lëshoi ​​një mesazh drejtuar popullit algjerian me rastin e 59-vjetorit të çlirimit të vendit nga kolonia franceze më 5 korrik 1962.

Duke theksuar se kolonia franceze “e urryer” përdori armët më të fuqishme dhe më të mëdha të masakrës, torturës dhe shkatërrimit kundër vendit të tij, kreu i shtetit algjerian u zotua se çështjet në lidhje me kujtesën kombëtare do të trajtohen me një vizion të thellë duke mos u tërhequr kurrë nga kjo çështje.

Në një deklaratë me rastin e Ditës së Kujtesës Kombëtare, e cila u miratua vitin e kaluar dhe përkoi me 76-vjetorin e ngjarjeve të 8 majit 1945 (masakrat në Setif dhe Guelma), Tebboune përsëriti kërkesën e tij që Franca të kërkonte falje për krimet e kryera gjatë periudhës koloniale (1830-1962).

Algjeria, e cila është shembulli më aktual dhe më i përgjakshëm i historisë koloniale të Francës në kontinentin afrikan, filloi luftën e saj për pavarësi në vitin 1954.

Ndërsa Algjeria konsiderohet si një prej shteteve që pagoi çmimin më të rëndë për këtë kauzë me luftën e saj 8-vjeçare për pavarësi, dhimbjet e papërshkrueshme të algjerianëve u shkruan në histori si “njolla e zezë” që Franca la pas gjatë tërheqjes nga Afrika.

Përgjatë viteve të luftës çnjerëzore në vend, gati 1,5 milionë algjerianë humbën jetën dhe miliona të tjerë u zhvendosën.

Vlen të theksohet gjithashtu se Franca ka kryer të paktën 17 prova bërthamore, 4 prej të cilave mbi tokë dhe 13 të tjera nën tokë, në Shkretëtirën Algjeriane mes viteve 1960-1966. /trt