Ali Larijani: Nëse SHBA-ja sulmon rrjetin elektrik iranian i gjithë rajoni do të zhytet në errësirë

Ali Larijani, Sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, iu përgjigj kërcënimit të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump për të shkatërruar rrjetin elektrik të Iranit duke thënë: “Nëse e bëjnë këtë, i gjithë rajoni do të zhytet në errësirë në më pak se gjysmë ore”, transmeton Anadolu.
Në një mesazh të ndarë në llogarinë e mediave sociale të një kompanie me seli në SHBA, Larijani iu përgjigj deklaratës së fundit të Presidentit Trump se ai mund të “shkatërrojë sistemin elektrik të Iranit brenda një ore”.
Sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit deklaroi: “Nëse e bëjnë këtë, i gjithë rajoni do të zhytet në errësirë në më pak se gjysmë ore, dhe errësira do të ofrojë mundësi të mjaftueshme për të ndjekur ushtarët amerikanë që përpiqen të ikin në siguri”.