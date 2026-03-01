Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Alireza Arafi zgjidhet si anëtar klerik i Këshillit të Përkohshëm të Udhëheqjes...

Alireza Arafi zgjidhet si anëtar klerik i Këshillit të Përkohshëm të Udhëheqjes së Iranit

Autoritetet iraniane kanë përzgjedhur Ayatollah Alireza Arafi, anëtar klerik i Këshillit të Gardianëve, për të shërbyer në Këshillin e Përkohshëm të Udhëheqjes së Iranit, transmeton Anadolu.

Mohsen Dehnavi, zëdhënës i Këshillit të Përcaktimit të Interesit të Shtetit, në platformën amerikane të mediave sociale X tha se emërimi u bë në përputhje me Nenin 111 të Kushtetutës së Iranit.

Dehnavi shpjegoi se deri në zgjedhjen e një udhëheqësi të ri suprem, formohet një Këshill i Përkohshëm i Udhëheqjes, i përbërë nga presidenti i vendit (Masoud Pezeshkian), kreu i gjyqësorit dhe një anëtar klerik i Këshillit të Gardianëve.

Ai shtoi se këshilli përzgjodhi Arafi-n si përfaqësuesin e tij klerik për të siguruar vazhdimësinë e udhëheqjes, ndërsa Asambleja e Ekspertëve vazhdon procesin për zgjedhjen e një udhëheqësi të përhershëm “sa më shpejt të jetë e mundur”.

Më herët, Irani konfirmoi vdekjen e liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei dhe disa zyrtarëve të lartë në sulmet izraelite dhe amerikane ndaj vendit.

