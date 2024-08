“Allahu merr aq sa jep, zëvendëson aq sa privon dhe lehtëson aq sa vështirëson.

Sikur çdo njëri prej nesh të hynte në zemrën e tjetrit do të kishte ndjerë keqardhje për të e do të kishte parë drejtësinë e ekuilibrave të brendshme, me gjithë prishjen e ekuilibrave të jashtëm dhe nuk do të kishte ndjerë smirë, urrejtje, mendjemadhësi dhe as vetëmburrje.

Këto kështjella, xhevahire, stoli dhe mjete nuk janë tjetër, vetëm se dekor i jashtëm prej karta letrash dhe brenda zemrave, në të cilat flenë, aty banojnë hidhërimet dhe rënkimet e dhimbjeve!”

Dr. Mustafa Mahmud

Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja