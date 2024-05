Imami Ahmedi është pyetur: A nuk të kanë penguar sprovat prej rrugës?

Ka thënë: Pasha Allahun, sikur të mos ishin sprovat, do të kisha dyshuar për rrugën!

ALLAHU NUK TË SPROVON ME DIÇKA, PËRVEÇSE ËSHTË MIRË PËR TY, edhe pse mendon të kundërtën!

Qetësoje zemrën tënde, SIKUR TË MOS ISHTE BELAJA (SPROVA), JUSUFI DO TË ISHTE LLASTUAR NË PREHRIN E TË ATIT, POR PËRMES SPROVËS AI U BË FISNIKU I EGJIPTIT!

Largoje prej vetes ngushtimin e kraharorit. Sepse, hallet janë kalimtare.

Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja