Alpina ‘imiton’ BMW-në me logon e re

BMW nënshkroi një marrëveshje për të blerë Alpina në vitin 2022.
Prodhuesi gjerman i veturave po fillon ta ushtrojë këtë kontroll, duke regjistruar së fundmi një logo të re, më të sheshtë dhe më pak emocionuese për markën.
Logoja më e fundit e Alpina paraqet ndryshimin e saj të parë në më shumë se dy dekada.
Ndryshimi më i dukshëm është mburoja e kuqe dhe e bardhë që mungon.
Gjithashtu, të dukshme janë dy komponentët në një rreth të thjeshtë, duke imituar rrethin ikonik të BMW-së.
Ndryshe, kur dy markat njoftuan marrëveshjen, BMW tha se Alpina do të ndërtonte vetura të modifikuara deri në fund të vitit 2025, do të fillonte të ofronte shërbime restaurimi dhe do të zgjeronte biznesin e saj të shërbimeve.