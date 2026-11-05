Alpine sfidon trendin elektrik, lë të hapur derën për motorët me benzinë

Prodhuesi francez Alpine nuk e përjashton mundësinë që gjenerata e re e veturës sportive A110, përveç versionit elektrik, të ofrohet edhe me motor me benzinë.
Nicola Burnside, drejtoreshë menaxhuese e Alpine në Britani, deklaroi se platforma e re Alpine Performance Platform (APP) është mjaft fleksibile për të mbështetur të dy llojet e motorëve.
Megjithatë, kompania mbetet e përkushtuar që fillimisht të prezantojë versionin plotësisht elektrik.
A110 i ri pritet të ketë bateri të ndara në pjesën e përparme dhe të pasme, ndërsa Alpine synon që pesha e tij të jetë nën 1,500 kilogramë.
Platforma gjithashtu mundëson konfigurime me një ose dy motorë elektrikë, si dhe përshtatje për motorë tradicionalë me djegie të brendshme.
Alpine synon të ruajë karakteristikat që e kanë bërë A110 të famshëm: peshën e ulët, manovrueshmërinë dhe kënaqësinë gjatë vozitjes.
Për momentin, asnjë version me benzinë nuk është konfirmuar, por kompania nuk e ka mbyllur këtë mundësi për të ardhmen.