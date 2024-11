Alpine zbulon modelin e ri me motor hidrogjeni V-6

Ashtu si Toyota, Alpine mendon se motori me djegie mund të shpëtohet duke e bërë atë të funksionojë me hidrogjen.

Ndërsa prodhuesi japonez i automjeteve ka eksperimentuar me GR Yaris dhe GR Corolla me motorë me tre cilindra, divizioni i performancës së Renault filloi me një njësi me katër cilindra.

Tani, po shfaq një koncept superveture me një V-6 edhe më të madh.

Alpenglow Hy6 është një evolucion i Alpenglow Hy4 që pamë disa muaj më parë.

Vetura e mëparshme ishte një prototip funksional i Alpenglow 2022, një koncept statik.

Tani, është zhdukur motori 2.0-litërsh turbocharged me 340 kuaj fuqi, pasi i është lënë vend një V-6 3.5 litërsh.

Krahu i performancës së Renault thotë se e ka projektuar motorin me gjashtë cilindra që të funksionojë me hidrogjen.

Marka ka konfirmuar planet për të vënë në prodhim një superveturë, por është e paqartë nëse ajo do të ketë një motor me djegie me karburant hidrogjeni ose një sistem lëvizjeje plotësisht elektrik.