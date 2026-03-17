Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Ambasadori iranian mohoi se Khamenei është transferuar në Rusi për trajtim

Kazem Jalali

Ambasadori i Iranit në Moskë, Kazem Jalali sot mohoi raportet e medias se udhëheqësi suprem Mojtaba Khamenei është transferuar në Moskë për trajtim mjekësor pasi u plagos në një sulm amerikano-izraelit në fund të muajit të kaluar, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë në kompaninë amerikane të mediave sociale X, Jalali i përshkroi raportet e transferimit të Khameneit në Rusi për trajtim mjekësor si “një luftë e re psikologjike”.

“Udhëheqësit e Iranit nuk kanë nevojë të vrapojnë dhe të fshihen në strehimore. Vendi i tyre është në rrugë midis njerëzve. Gjaku i martirit (atëherë udhëheqësi suprem Ajatollah Ali) Khamenei anulon magjinë e luftës psikologjike dhe një përmbytje gënjeshtrash”, tha ai.

Duke cituar një zyrtar të lartë pranë udhëheqësit suprem të Iranit, gazeta kuvajtiane “Al Jarida” raportoi të dielën se Mojtaba Khamenei u plagos në një sulm amerikano-izraelit më 28 shkurt dhe u transportua në Moskë për trajtim.

Të hënën, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov refuzoi të komentonte për këtë çështje, duke thënë: “Ne nuk komentojmë raporte të tilla në asnjë mënyrë”.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram