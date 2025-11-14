Ambiciet e BYD-it kinez për mini-makina mund të jenë “një zile zgjimi” për Japoninë

Ambiciet e gjigantit kinez BYD për të hyrë në tregun japonez me një mini-makinë elektrike po shihen si një “zile zgjimi” për industrinë automobilistike japoneze.
Kompania planifikon të prezantojë modelin e saj “kei” në Japan Mobility Show, duke synuar një segment që tradicionalisht dominohet nga markat vendase si Honda dhe Suzuki.
Këto automjete të vogla dhe të përballueshme përbëjnë rreth një të tretën e shitjeve të makinave në Japoni.
Zyrtarët japonezë shprehin shqetësim se prodhuesit vendas po mbeten pas në teknologjinë elektrike, ndërsa kompanitë kineze po fitojnë terren globalisht.
Analistët theksojnë se hyrja e BYD në këtë segment mund të nxisë konkurrencën dhe të detyrojë prodhuesit japonezë të përshpejtojnë kalimin drejt automjeteve elektrike.
E Qeveria japoneze po ndjek nga afër zhvillimet, duke shqyrtuar ndryshime në subvencionet për makinat elektrike