AMD po bëhet një kompani çipesh AI njëlloj si Nvidia

Siç duket AMD po ndjek hapat e Nvidia e cila ka siguruar fitime marramendëse nga çipi H100 ndërsa çdo vit po zhvillon çipe të reja.

Ditën e sotme AMD publikoi rezultatet financiare të tre mujorit të dytë të 2024 dhe në vëmendje ishin produktet e kompanisë për qendrat e të dhënave dhe jo çipet për kompjuterët personalë e as konsolat e lojërave.

Biznesi i qendrave të të dhënave është dyfishuar brenda një vit ndërsa në tre mujorin e dytë kontributin më të madh e dha një çip i vetëm: Instict MI300 i cili konkurron me çipin e inteligjencës artificial H100 të Nvidia.

AMD tha se çipi gjeneroi 1 miliardë dollarë shitje në një tre mujor të vetëm ndërsa që nga momenti i debutimit në Dhjetor të 2023 gjer në fillim të këtij tre mujori kishte gjeneruar 1 miliardë dollarë në total.

AMD gjithashtu planifikon të lançojë çipe AI të reja çdo vit. MI325X do të vijë në tre mujorin e katërt të vitit, MI350 në 2025 dhe MI400 në 2026 tha kompania.

Megjithatë ky biznes i AMD është vetëm një fraksion i asaj të Nvidia. AMD raportoi 2.8 miliardë dollarë të ardhura nga biznesi i çipeve AI ndërsa Nvidia kishte 22.6 miliardë dollarë.

Por çfarë do të thotë kjo për gamerat? Interesi i lartë për AI në 2024 do të thotë se nuk ka çipe të reja grafike për gamerat. Në kompjuterët personalë shitjet e procesorëve Ryzen u rritën me 49 përqind.