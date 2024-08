AMD surprizon me ulje të çmimeve të Ryzen 9000

Lançuar në fillim të këtij muaji, Ryzen 9 9900X dhe 9950X, performanca e procesorëve ishte më e lartë sesa e paraardhësve si dhe kishte çmime më të ulëta. Gjithashtu procesorët konsumonin më pak energji.

Procesorët e rinj Ryzen nga AMD do të kenë një ulje çmimi pak ditë pas debutimit zyrtare. Ulja e çmimit llogaritet në 7 përqind ndërsa kompania po përpiqet të promovojë shitjet e kësaj linje të re e cila nuk mori vlerësimet më të mira.

Por seritë e reja Ryzen 9000 me arkitekturën e tyre Zen 5 nuk ofruan rritje të ndjeshme performance krahasuar me atë çfarë kemi parë nga AMD në të kaluarën ndërsa ishin më të ngadaltë në disa lojëra sesa modelet gaming Ryzen 7000X3D.

Si rezultat përdoruesit mund të mos shohin një arsye të fortë për të kaluar në gjeneratën e fundit. Zakonisht nuk shohim ulje të tilla çmimesh në momentin e lançimit. Shitjet e dobëta në Gjermani mendohet të kenë dhënë frytet e veta ndërsa VideoCardz vuri re se çmimi në këtë vend ishte më i ulët.

Për shembull Ryzen 9 9900X duhej të kushtonte 539 euro në Gjermani ndërsa aktualisht po shitet për 499 euro. Ryzen 7 9700X që duhej të kushtonte 379 euro por shitet për 399 euro.

Ryzen 9 9950X që kushtonte 709 euro tani po shitet për 699 euro si dhe Ryzen 5 9600X që kushtonte 309 euro po shitet për 299 euro.

Ka spekulime se procesorët Ryzen 9000 do të marrin nj përditësim që rritet limitet e energjisë me të cilën ushqehen për të rritur performancën. Kujtojmë se Ryzen 5 9600X dhe Ryzen 7 9700X kanë një TDP prej 65W krahasuar me 105W të gjeneratës së kaluar Ryzen 5 7600X dhe Ryzen 7 7700X.