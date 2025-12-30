Amerikanët rikthyen në prodhim motorin V8 me 1000 kuaj/fuqi

Dodge rifillon prodhimin e motorëve V8 me 1000 kuaj fuqi pas përpjekjes së dështuar me automobilët elektrikë.
Gjiganti automobilistik Stellantis, ku bën pjesë edhe Dodge, ka kuptuar çfarë duan vërtet dashamirësit amerikanë të automjeteve “muscle”.
Prandaj, motori ekstrem 7-litërsh V8 rikthehet si pjesë e katalogut Direct Connection. Kjo do të thotë se motori mund të blihet direkt nga fabrika dhe të instalohet sipas dëshirës së pronarit.
Ky vendim vjen pas shitjeve të zhgënjyera të modelit elektrik Dodge Charger Daytona, pasi blerësit vazhdojnë të preferojnë modelet e vjetra me motorë me djegie të brendshme. Tani, adhuruesit mund të rikthejnë në pronësi legjendarin Mopar Hellephant A30.
Motori i përmirësuar V8 vjen me një kompresor masiv që siguron fuqi të jashtëzakonshme, dhe me një moment rrotullues prej 1287 Nm, ofron performancë spektakolare. Çmimi është vendosur në 35 mijë dollarë, dhe sipas Carscoops, kërkesa ishte aq e madhe sa prodhimi u përshpejtua.
Nuk është vetëm Dodge që përfiton nga rinovimi i entuziazmit për motorët benzinë. Stellantis gjithashtu ka vendosur të rikthejë motorin V8 në serinë popullore të pickup-eve RAM.
Prodhuesit e veturave nuk janë organizata bamirëse; kur ndiejnë interes dhe kërkesë, ata përpiqen t’i plotësojnë dëshirat e klientëve – dhe Amerika aktualisht “merr frymë” për këtë.