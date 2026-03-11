Amnesty: Gratë dhe vajzat në Gaza përballen me rreziqe të shumëfishta gjatë luftës

Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International ka paralajmëruar se gratë dhe vajzat në Gaza po përballen me pasoja të rënda dhe të shumëfishta për shkak të luftës së vazhdueshme dhe shkatërrimit të sistemit shëndetësor.
Sipas organizatës, konflikti që zgjat prej rreth 29 muajsh ka shkatërruar shërbimet shëndetësore, ka detyruar mijëra familje të zhvendosen dhe ka përkeqësuar mungesën e ushqimit, ujit të pastër dhe kushteve bazë të jetesës. Kjo situatë ka prekur veçanërisht gratë shtatzëna, nënat dhe pacientet me sëmundje kronike si kanceri.
Sekretarja e përgjithshme e Amnesty International, Agnes Callamard, tha se grave në Gaza po u mohohen kushtet minimale për të jetuar dhe për të lindur në mënyrë të sigurt.
Raporti thekson se shumë gra detyrohen të lindin pa kujdes të duhur mjekësor dhe të jetojnë në strehimore të mbipopulluara e jo higjienike, shpesh pa privatësi dhe mbrojtje. Në të njëjtën kohë, mungesa e barnave, pajisjeve mjekësore dhe kufizimet në furnizime kanë përkeqësuar situatën.
Sipas të dhënave të World Health Organization, rreth 60 për qind e pikave të shërbimeve shëndetësore në Gaza nuk funksionojnë më. Mjekët raportojnë rritje të komplikimeve te nënat dhe foshnjat, përfshirë lindje të parakohshme, kequshqyerje dhe probleme respiratore.
Raporti gjithashtu thekson se shumë paciente me kancer nuk po marrin trajtim të rregullt për shkak të mungesës së ilaçeve, shkatërrimit të spitaleve dhe pengesave për evakuim mjekësor. Aktualisht, në Gaza nuk ka asnjë spital që ofron terapi me rrezatim dhe mungojnë edhe pajisjet diagnostikuese si MRI. /mesazhi