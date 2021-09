Analistët parashikojnë ndryshime drastike në dizajnin e iPhone 14

Një iPhone me ekran me palosje gjithashtu është projektuar në 2023 ose 2024.

iPhone 13 ende nuk është nëpër dyqane, dhe spekulimet për smartfonët e ardhshëm të Apple kanë filluar.

Sipas një raporti nga analisti i mirënjohur i Apple Ming Chi-Kuo, kompania ka planifikuar që modelet e ardhshme të rangut të lartë Pro dhe Pro Max nuk do të kenë “notch” po vetëm kamera frontale “hole-punch.” Megjithatë Kuo thotë se skanerët e shenjave të gishtërinjve nën ekran nuk do të vinë deri më 2023.

Mbetet për tu parë sesi Apple do të implementojë Face ID nëse vendos të eliminojë “notch”. Një iPhone me ekran me palosje gjithashtu është projektuar në 2023 ose 2024. /PCWorld Albanian