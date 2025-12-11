Anëtarësimi në NATO, Kosova po shihet si faktor stabiliteti

Anëtarësimi i Kosovës në NATO është shndërruar në një nga çështjet më të rëndësishme strategjike për sigurinë në Ballkanin Perëndimor.
Në një periudhë të rritjes së tensioneve gjeopolitike dhe kërcënimeve hibride në rajon e në veçanti nga Serbia, Kosova po shihet gjithnjë e më shumë si një faktor i rëndësishëm i stabilitetit.
Prandaj edhe thirrjet janë të vazhdueshme që Republika të bëhet anëtare e Aleancës më të madhe të sigurisë në botë.
Madje javë më parë në një diskutim u mbajtën në Komitetin për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është bërë thirrje që Kosova të anëtarësohet në NATO dhe që Serbisë t’i shtohet presioni për të ndalur fushatën e çnjohjeve dhe pengesave, dhe të largohet nga orbita ruse.
Pikërisht për këtë në një deklarim për RTK-në, Ministri në detyrë i Mbrojtjes Ejup Maqedonci, ka thënë se në gjitha aspektet Forca e Kosovës është e gatshme të jetë krah e ushtrive më të fuqishme në botë brenda aleancës së NATO-s.
“Kosova në aspektin ushtarak, në aspektin e mbrojtjes, në aspektin e kapaciteteve dhe shumë gjërave të tjera tashmë është e gatshme që të jetë pjesë e NATO-s, normalisht sfida kryesore mbetet aspekti politik në vet NATO, më saktësisht hezitimi i vendeve mos njohëse për pranuar Kosovën në NATO, që vlerësoj që nuk është një pengesë e pakapërcyeshme”, tha, Ejup Maqedonci, ministër në detyrë i Mbrojtjes
Megjithatë, ndonëse FSK është e gatshme në çdo kohë të bëhet pjesë e Aleancës, i domosdoshëm po shihet edhe përmirësimi i raporteve në diplomaci.
”Qeveria cila do që vjen mbas këtyre zgjedhjeve do duhet fokusimin kryesor ta ketë në diplomaci dhe përmirësimin e këtyre dëmtimeve që i kemi pasur në aspektin diplomatik dhe të ecim përpara drejt anëtarësimit në NATO. Me anëtarësimin e Kosovës në NATO nuk fiton vetëm Kosova, fiton edhe rajoni fiton edhe NATO-ja, sepse Ballkani do të jetë shumë më stabil”, tha Kadri Kastrati, ish-komandant i FSK-së.
Njohës të sigurisë në vend e shohim si mundësi potenciale anëtarësimin e Kosovës në NATO, duke iu referuar përfundimit të planit 10 vjeçar të tranzicionin që përfundon në 2028.
“Gjithë kjo orvatje edhe autoriteteve tona, por sidomos kongresistëve bëjnë në një formë që ne para se ti plotësojmë standardet mund të përfshijmë për anëtarësim apo në fazën preliminare për anëtarësim në NATO”, tha Nuredin Ibishi, njohës i çështjeve të sigurisë.
Shtetet e fundit që u anëtarësuan në NATO ishin Finlanda dhe Suedia, duke ngritur numrin e vendeve anëtare në 32.