Ankaraja kërkon hetim të plotë për vrasjen e shtetasit turk në Gjermani

Turqia, sipas burimeve diplomatike, po ndjek nga afër hetimin për vrasjen e një shtetasi turk në Gjermaninë veriore, raporton Anadolu.
Më 13 nëntor, Mazlum Akar u godit me thikë për vdekje në restorantin e tij të vogël të donerit në Bad Kleinen. Një i dyshuar 37-vjeçar gjerman u arrestua pas vrasjes dhe u vendos përkohësisht në një strukturë psikiatrike.
Sipas burimeve diplomatike, konsullata e përgjithshme e Turqisë në Berlin që nga incidenti ka mbajtur kontakt të ngushtë me autoritetet gjermane dhe familjen e Akar-it.
Burimet theksuan se zyrtarët turq po ofrojnë mbështetje të plotë konsullore për familjen dhe kanë kërkuar zyrtarisht që autoritetet gjermane të kryejnë një hetim gjithëpërfshirës mbi rrethanat e sulmit, duke përfshirë nëse dikush mund ta ketë nxitur ose inkurajuar dhunën.
Hetimi për motivin është duke vazhduar, ndërkohë zyra e prokurorit në Schwerin, qytet i afërt me vendin ku ndodhi incidenti, raportoi se policia arrestoi të dyshuarin menjëherë pas incidentit.
Mediat lokale raportuan se ai u arrestua pa incidente dhe për shkak të problemeve të dyshuara të shëndetit mendor, ai është vendosur përkohësisht në një strukturë psikiatrike.