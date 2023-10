Antibiotikët ndihmojnë disa baktere të përhapen dhe parandalojnë vdekjen e tyre

Deri më tani, antibiotikët mendohej se vrasin bakteret ose parandalojnë rritjen e tyre. Por sipas hulumtimeve të reja, këto barna mund të ndihmojnë disa baktere të jetojnë më gjatë.

Antibiotikët, të cilët përdoren gjerësisht kundër infeksioneve bakteriale, supozohet të vrasin bakteret ose të paktën të ndalojnë rritjen ose riprodhimin e tyre. Por tani studiuesit kanë zbuluar se këto barna mund të përfitojnë bakteret dhe t’i mbrojnë ato nga vdekja.

Ekspertët kanë zbuluar se disa baktere nuk lulëzojnë në kushte laboratorike derisa të jenë ekspozuar ndaj antibiotikëve.

– Hulumtimi ynë është dëshmi e efekteve anësore që nuk janë parë më parë. Ne thjesht nuk e dimë se si ilaçet ndryshojnë ekuilibrin në popullatën bakteriale – thotë profesori Robert Beardmore nga Universiteti i Exeter.

Ekipi zbuloi se disa antibiotikë mund të ndihmojnë në parandalimin e tkurrjes së baktereve ndërsa vdesin. Kjo do të thotë se më shumë baktere mund të mbijetojnë më gjatë, krahasuar me ato që nuk janë ekspozuar ndaj antibiotikëve.

– Kjo është prova e parë që antibiotikët mund të përmirësojnë mbijetesën e baktereve. Për t’u marrë me rezistencën ndaj antibiotikëve në botë, duhet të dimë shumë më tepër për ndikimin e këtyre barnave në ekuilibrin e ekosistemeve bakteriale, si ato në mikroflora intestinale apo në lumenj që janë të ekspozuar ndaj antibiotikëve – shpjegon Beardmore.

Studiuesit ekzaminuan bakterin Escherichia coli në eksperimente laboratorike. Ata zbuluan se antibiotikët ngadalësojnë rritjen.

“Shumë antibiotikë ngadalësojnë rritjen e baktereve, por ne tregojmë se kjo mund t’i ndihmojë bakteret të kapërcejnë një krizë ushqyese që përndryshe do t’i vriste ato, gjë që përfundimisht i ndihmon ata të mbijetojnë.” Në eksperimentet tona, bakteret mbijetuan sepse antibiotikët janë antioksidantë, që do të thotë se ata i ndihmojnë qelizat të merren me disa nga produktet e mbeturinave që krijojnë ndërsa rriten – shpjegon Dr Emily Wood.