Apple do të prezantojë katër modele të reja Mac me çipin M4 në Nëntor

Vitin e kaluar “Scary Fast” u mbajt më 30 Tetor dhe prezantoi një model i ri MacBook Pro dhe modelet e reja iMac me çipet M3.

Apple me shumë gjasa do të prezantojë modelet e reja Mac me seritë M4 të procesorëve në Nëntor raportoi MacRumors.

Sipas publikimit Apple kërkon të lançojë një model të ri Mac në Nëntor. Ndërsa versionet e reja zakonisht lançohen drejt fundit të vitit, zakonisht Apple mban një eveniment në Tetor.

Vitin e kaluar “Scary Fast” u mbajt më 30 Tetor dhe prezantoi një model i ri MacBook Pro dhe modelet e reja iMac me çipet M3. Pajisjet e reja dolën në shitje në Nëntor të 2023 dhe mund të shohim një skenar të ngjashëm të përsëritet.

Sipas MacRumors, Apple do të prezantojë katër modele të reja Mac me çipet M4: një model bazë 14-inç MacBook Pro M4, modele të reja 14 dhe 16-inç MacBook Pro me çipet M4 Pro dhe M4 Max, një iMac të ri me çipin M4 dhe një Mac mini të ridizajnuar me çipet M4 dhe M4 Pro.

Me përjashtim të Mac Mini, modelet e tjera do të jenë një rifreskim minimal por kapaciteti 16GB RAM do të jetë standardi i ri për herë të parë ndër vite.