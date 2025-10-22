Apple i afrohet vlerësimit prej 4 trilionë dollarësh, ndërsa aksionet rriten për shkak të kërkesës së fortë për iPhone 17

Aksionet e Apple u rritën në një nivel rekord të hënën, me prodhuesin e iPhone që është afër të bëhet kompania e tretë që arrin një vlerësim tregu prej 4 trilionë dollarësh, ndërsa të dhënat treguan një vrull të fortë për iPhone-in e fundit.
Të dhënat nga firma kërkimore Counterpoint treguan se seria iPhone 17 ia kaloi paraardhëses së saj në shitjet e hershme në Kinë dhe Shtetet e Bashkuara, me modelet më të reja që ia kaluan shitjet serisë iPhone 16 me 14% gjatë 10 ditëve të para të disponueshmërisë në të dy vendet.
Aksionet e Apple u rritën me 4.2% në 262.9 dollarë, duke i dhënë asaj një kapitalizim tregu prej rreth 3.9 trilionë dollarësh dhe duke e bërë atë kompaninë e dytë më të vlefshme në botë pas gjigantit të çipave të inteligjencës artificiale Nvidia.
Gjatë fundjavës, Evercore ISI shtoi aksionin në Listën e saj të Përmirësimit Taktik, ndërsa ndërmjetësimi pret që Apple të tejkalojë pritjet e tregut për periudhën aktuale tremujore dhe të lëshojë parashikime optimiste për tremujorin e dhjetorit.
“Nisja e fundit e porosive online në Kinë mund të jetë një epokë pozitive për tremujorin e dhjetorit, pasi të dhënat fillestare të kohës së dorëzimit pasqyrojnë kërkesë fillestare më të fortë në krahasim me rajonet e tjera në lançim”, shkruan analistët e Evercore ISI në një analizë.
Apple zbuloi në shtator një linjë të përmirësuar të iPhone-ve të rinj, duke përfshirë një iPhone Air më të hollë, dhe mbajti çmimet të qëndrueshme mes shqetësimeve për tarifat e SHBA-së.
“Ata lansuan versionin më të fundit të iPhone-it të tyre dhe po ecën shumë më mirë se sa pritej, trendet e kërkesës për iPhone-ët e kompanisë tani janë në ballë të rrugës,” tha Art Hogan, strateg kryesor i tregut në B Riley Wealth.
Aksionet e Apple kishin pasur vështirësi në fillim të këtij viti për shkak të shqetësimeve mbi konkurrencën e ashpër në Kinë dhe pasigurive rreth mënyrës se si kompania do të përballonte tarifat e larta të SHBA-së ndaj ekonomive aziatike si Kina dhe India, qendrat e saj kryesore të prodhimit.
Megjithatë, aksionet janë rritur në mënyrë modeste që nga fillimi i gushtit pasi kompania premtoi 100 miliardë dollarë investime shtesë në SHBA, një veprim që mund ta ndihmojë atë të shmangë tarifat e mundshme.
Aksioni është gati për rritjen më të madhe njëditore në katër javë nëse fitimet vazhdojnë dhe do të rritet me më shumë se 5% për vitin.