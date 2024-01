Apple iCar dëshiron të lë në hije gjithë industrinë e automjeteve, kanë filluar të “vjedhin” inxhinierët nga BMW – Audi e Tesla

Titan Project, ky është emri i projektit që Steve Jobs, themeluesi i Apple, filloi 15 vjet më parë.

Më saktësisht, pas një takimi me kreun e atëhershëm të Volkswagen, Martin Winterkorn, ku u diskutua për të ardhmen e industrisë së automobilave.

Sigurisht, ideja e Steve Jobs nuk ishte vetëm të merrte pjesë në prodhimin e një automjeti.

Ashtu siç iPhone revolucionarizoi tregun e telefonave celularë, iCar do të revolucionarizojë tregun e automjeteve.

Fakti që Apple ka pak ose aspak përvojë me vetura, kjo nuk do të thotë asgjë. Sot, kompanitë e veturave gjithsesi thjesht montojnë vetura: pothuajse të gjitha pjesët (në rregull, ndoshta gjithçka përveç llamarinës, d.m.th. trupit) bëhen nga kompani të specializuara dhe sillen në linjën e prodhimit.

Ata tashmë i zhvillojnë ato sipas specifikimeve të marra. Pra, i takon Apple të imagjinojë produktin. Duhet marrë “vetëm” shumë opsionale, sepse aty qëndron problemi më i madh.

Prandaj, ata tashmë kanë filluar të “vjedhin” nga konkurrenca njerëzit më të mirë, në mënyrë që vetura të bëhet vërtet ajo për të cilën ata po përpiqen: diçka krejtësisht ndryshe.

Kështu u zhvendos nga Audi në Apple, dizajneri Julian Hönig, i njohur si krijuesi i konceptit futuristik Audi RSQ për filmin e suksesshëm I, Robot, me Will Smith në rolin kryesor.

Kreu i projektit të plotë, në të cilin punojnë më shumë se një mijë njerëz në selinë e Apple në Cupertino të Kalifornisë, është inxhinieri gjerman Urlich Kranz me tre dekada përvojë në BMW, me kredite për lançimin e modeleve i3 dhe i8.

Dhe jo vetëm kaq: Apple punon ngushtë me kompani inovative si Hyundai, Nissan dhe madje edhe Mercedes, duke mbledhur informacione dhe njohuri. Për më tepër, këto kompani – ose më mirë fabrikat e tyre – konsiderohen si kandidatët më të mundshëm për të marrë punën e montimit të iCar.

Sigurisht që Tim Cook, kreu i Apple, është nën presion të veçantë, sepse synimi i tij nuk është vetëm të jetë më i mirë se Tesla, por më i mirë se gjithçka që ekziston sot në treg.

Rreziqet janë të larta, fitimet jo aq shumë: për veturat, thonë ata, mund të ëndërrohet vetëm një fitim operativ si ai që arrihet me celularët. Është mbi 20 për qind vetëm me Ferrarin, dhe Tesla nuk kap as 15 për qind.

Si do të jetë iCar? Ndryshe nga Elon Musk, të cilit i pëlqen të tregojë gjithçka që lidhet me Teslën, Tim Cook fsheh detaje si këmbët e gjarprit.

Ajo që dihet është se do të ketë menjëherë nivelin e tretë të autonomisë, që do të thotë se do të jetë në gjendje të drejtojë plotësisht vetë, por shoferi do të duhet të jetë në gjendje të marrë kontrollin.

Në fazën tjetër pritet menjëherë niveli i pestë, që do të thotë se iCar nuk do të ketë as timon dhe as pedale për gaz.

Edhe skeptikët më të mëdhenj, për shembull ish-kreu i Volkswagen, Herbert Diess, tani pranojnë se Apple është në pllajën e fundit dhe se me shumë gjasa mund të presim detaje rreth automjetit që në fillim të vitit të ardhshëm, dhe njësitë e para janë në rrugë deri më 2027.