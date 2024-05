UNRWA: Nuk ka siguri në Gaza

Agjencia e OKB-së për ndihmë për refugjatët palestinezë (UNRWA) publikoi imazhe të Gazës, e shkatërruar nga sulmet e pandërprera ushtarake izraelite për më shumë se gjashtë muaj.

Ata thonë se palestinezët janë të frikësuar nga netët dhe çfarë mund të sjellë e nesërmja për ta.

“Ata janë shumë të frikësuar nëse do të ndodhin më shumë veprime ushtarake. Të frikësuar nëse do të zhvendosen përsëri, “tha organizata në një postim në X.

“Nuk ka siguri në Gaza.”

People have been through more than anyone could imagine over the last 6 months.

They are very scared of what tomorrow brings. They are very scared if more military action will happen. Scared if they’ll be displaced again.

Scared of the nights.

— UNRWA (@UNRWA) May 2, 2024