Apple ishte në vendin e parë në vitin 2025 për sa i përket dërgesave të telefonave inteligjentë, Samsung në të dytin

Në tremujorin e fundit të vitit 2025, dërgesat e telefonave inteligjentë u rritën me një minimum prej 1%. Për të gjithë vitin, dërgesat globale u rritën me 2%, sipas të dhënave paraprake nga Counterpoint Research. Për t’i dhënë një këndvështrim pozitiv, ky ishte viti i dytë radhazi i rritjes.
Siç pritej, Apple u bë prodhuesi më i madh i telefonave inteligjentë në nivel global me një pjesëmarrje prej 20% – me fjalë të tjera, 1 në çdo 5 telefona inteligjentë të dërguar në vitin 2025 kishin logon e Apple në shpinë.
Në të vërtetë, dërgesat e Apple u rritën më shumë (midis 5 më të mirëve) gjatë vitit, duke u rritur me 10% nga viti në vit, transmeton Telegrafi.
iPhone 16 më i vjetër pati performancë të mirë në Japoni, Indi dhe Azinë Juglindore, ndërsa seria e re iPhone 17 pati rritje të kërkesës. Si një arsye për një vit të fortë shitjesh, Counterpoint thekson epokën COVID, e cila tronditi ciklin e përmirësimit dhe la miliona përdorues në nevojë për një përmirësim në vitin 2025.
Samsung u detyrua të kënaqej me vendin e dytë, por rritja e saj prej 5% ishte e fortë krahasuar me pjesën tjetër të Top 5. Seria Galaxy S25 së bashku me Galaxy Z Fold7 u shitën më mirë se paraardhësit e tyre, gjë që e nxiti Samsung në segmentin premium. Ndërkohë, kërkesa në rritje për serinë Galaxy A e nxiti Samsung në segmentin e rangut të mesëm.
Xiaomi ruajti vendin e saj të tretë me një pjesë të qëndrueshme të tregut prej 13%. Amerika e Jugut dhe Azia Juglindore ishin tregjet kryesore për kompaninë.
Vivo u rrit me 3% dhe ndërroi vendet me Oppo, e cila ra me 4%. Ja shpjegimi i analistëve për ndërrimin – Vivo pa kërkesë të fortë për telefonat e saj në Indi, ndërsa Oppo luftoi me konkurrencë të ashpër në Kinë dhe Azi-Paqësor. Ndërsa ishin jashtë 5 më të mirëve, Counterpoint nxori në pah Nothing dhe Google, të cilat u rritën përkatësisht me 31% dhe 25% gjatë gjithë vitit 2025.
Sa i përket asaj që vjen më pas, çmimet marramendëse të memories mund ta ndërpresin rritjen vjetore. Drejtori i kërkimeve Tarun Pathak tha: “Tregu global i telefonave inteligjentë do të zbutet në vitin 2026 për shkak të mungesave të DRAM/NAND dhe rritjes së kostove të komponentëve, pasi prodhuesit e çipave i japin përparësi qendrave të të dhënave të inteligjencës artificiale mbi telefonat inteligjentë. Rritjet e çmimeve të telefonave inteligjentë kanë filluar të shfaqen tashmë. Në këtë sfond, ne kemi rishikuar parashikimin tonë për vitin 2026 duke ulur vlerësimet e dërgesave me 3%”.