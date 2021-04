Apple mban një eveniment më 20 Prill, priten iPad dhe AirPods të rinj

Gjithashtu është e hapur mundësia që Apple të zbulojë një Apple Pencil, iPad Mini, AirPods, Apple TV e madje edhe ridizajnimin e shumë pritur të iMac me procesorin Apple M1.

Evenimenti i radhës i Apple quajtur “Spring Loaded” do të mbahet ditën e Marte më 20 Prill. Si çdo eveniment tjetër organizuar nga Apple që nga nisja e pandemisë së Covid-19, do të mbahet virtualisht pa asnjë vizitorë në Teatrin Steve Jobs në Apple Park.

Si zakonisht Apple nuk ka dhënë informacione rreth evenimentit. Ne presim debutimin e një iPad Pro të ri me ekran të përmirësuar, aksesorë të rinj gjurmimi siç është AirTags.

Gjithashtu është e hapur mundësia që Apple të zbulojë një Apple Pencil, iPad Mini, AirPods, Apple TV e madje edhe ridizajnimin e shumë pritur të iMac me procesorin Apple M1.

Mbajtja e një evenimenti në muajin Prill është diçka shumë e pazakontë për Apple dhe duhemi kthyer në 2010-ën për ta gjetur një të tillë ku kompania prezantoi iOS 14.