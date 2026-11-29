OpenAI ka paditur Apple, duke akuzuar prodhuesin e iPhone për marrjen e informacionit konfidencial në lidhje me pajisjet e tij të inteligjencës artificiale të papublikuara.
OpenAI Group dhe dega e saj e pajisjeve io Products ngritën kundërpaditë me ish-punonjësit e Apple Chang Liu dhe Tang Yew Tan në gjykatën federale në San Jose, Kaliforni.
Ata po kërkojnë dëmshpërblim dhe urdhra gjykate për të ndaluar sjelljen e supozuar.
Padia pretendon se një ish-punonjës i Apple i identifikuar si “Punonjësi X” dërgoi materiale konfidenciale të OpenAI në llogari personale gjatë një periudhe afërsisht gjashtëmujore në OpenAI që përfundoi më 2 qershor.
Materiali dyshohet se përfshinte dizajne pajisjesh, të dhëna testimi prodhimi dhe informacione për furnizuesit.
OpenAI tha se beson që punonjësi u ribashkua me Apple pak më vonë dhe, me kërkesë të Apple, informoi stafin e lartë të operacioneve të Azi-Paqësorit në korrik mbi zhvillimin e pajisjeve të OpenAI dhe planet për produktet e papublikuara.
OpenAI ngriti për herë të parë akuzat në një dosje të 14 tetorit, duke thënë se punonjësi kishte dërguar më shumë se 100 dosje konfidenciale në llogaritë personale.
Apple i tha gjykatës atë ditë se kërkimi i saj fillestar nuk kishte gjetur informacion konfidencial të OpenAI dhe se kishte kërkuar më shumë detaje për të vazhduar hetimin e saj.
Tensionet midis dy kompanive të teknologjisë janë përshkallëzuar ndërsa gara në rritje për të zhvilluar produkte të IA-së nxit konkurrencën për talentet dhe teknologjinë e patentuar.