Apple mund të përballet me rregullta më të rrepta në BE në të ardhmen e aftërt

Apple mund të përballet me një presion edhe më të madh rregullator brenda Bashkimit Evropian në të ardhmen e afërt.
Sipas Aktit të Tregjeve Dixhitale (DMA), Apple është e detyruar të raportojë çdo shërbim që arrin pragun për të ashtuquajturin “status të rojës”, të cilat janë shërbime me më shumë se 45 milionë përdorues aktivë të BE-së.
Sipas dokumenteve të reja, Apple tani ka njoftuar Komisionin Evropian se Apple Maps dhe Apple Ads e përmbushin këtë prag.
BE-ja tani ka 45 ditë për të përcaktuar nëse këto dy shërbime janë mjaftueshëm dominuese.
Nëse po, Apple do të duhet t’i sjellë Maps dhe Ads në përputhje me një sërë rregullash më të rrepta të ndërveprimit dhe konkurrencës.