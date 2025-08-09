Apple ndërtoi një “statujë” prej ari dhe qelqi 24 karat për Donald Trump

Në një konferencë për shtyp në Shtëpinë e Bardhë për të diskutuar planet e reja të prodhimit të Apple në SHBA, CEO Tim Cook i paraqiti një dhuratë Presidentit Donald Trump: një copë qelqi “unike” nga prodhuesi i xhamave për iPhone, Corning, e vendosur në një bazë ari 24 karatësh.
Copa e qelqit është një “disk i madh” me logon e Apple të gdhendur në të.
Në pjesën e sipërme të xhamit, është shtypur emri i Presidentit Trump.
Në pjesën e poshtme, ka një nënshkrim që duket të jetë i Cook, si dhe mesazhi “Made in USA” dhe viti 2025, shkruajnë mediat e huaja.
Cook është i njohur për aftësinë e tij për të nxitur një marrëdhënie me Presidentin Trump, dhe menjëherë pasi Trump u zgjodh për mandatin e tij të dytë, CEO-të thuhet se kërkuan të kopjonin aftësitë e Cook në ndërtimin e marrëdhënieve.
Trump ka kërcënuar Apple dhe prodhues të tjerë të telefonave me tarifa nëse nuk sjellin prodhim në SHBA.