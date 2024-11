Apple ofron variantin me pagesë të ChatGPT në iOS 18.2

Ndërsa Siri nuk ka nevojë të përdorë ChatGPT për të gjitha proceset, disa përdoruesit e pëlqejnë integrimin e tij për procese dhe veprime të avancuara.

Një funksionalitet i pazakontë është zbuluar në betan e dytë të iOS 18.2 për zhvilluesit dhe është një sinjal se Apple mund të lejojë përdoruesit të kalojnë në një plan me pagesë të ChatGPT përmes Apple Intelligence.

Ndërsa Siri nuk ka nevojë të përdorë ChatGPT për të gjitha proceset, disa përdoruesit e pëlqejnë integrimin e tij për procese dhe veprime të avancuara.

Imazhi më lart tregon nën seksionin “advanced capabilities” dhe në funksionalitetin “daily limit” gjendet opsioni “Upgrade to ChatGPT Plus.”

Kjo sepse qasja falas në ChatGPT-4o është e kufizuar dhe resetohet çdo 24 orë. Nëse keni përdorur limitin ditor, Siri do të kalojë në versionin pa pagesë të ChatGPT e cila ka më pak mjete të avancuara.

Për shembull krijimi i imazheve DALL-E 3 është i kufizuar vetëm në dy. Nëse klikoni butonin “Upgrade to ChatGPT Plus,” do të ridrejtoheni tek abonimi i aplikacionit. ChatGPT Plus kushton 20 dollarë në muaj.