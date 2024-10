Apple po korrigjon gabimin më të madh të dizajnit?

Apple mund të jetë duke punuar në një version të ri të pajisjes së saj Magic Mouse.

Megjithëse Apple zakonisht prodhon produkte cilësore, ato kanë pasur disa gabime gjatë viteve, si aksesorët FineWoven, të cilët u tërhoqën shpejt nga tregu dhe tastiera flutur në MacBook. Sidoqoftë, asgjë nuk i ka irrituar përdoruesit aq shumë sa dizajni i Magic Mouse 2, i cili ka një port rrufe në fund. Kjo do të thotë që nuk mund ta përdorni miun gjatë karikimit, gjë që është shumë e papërshtatshme.

Sipas informacioneve të reja, Apple mund të jetë duke punuar në një version të ri të këtij miu. Sipas MacRumors, kontribuesi i tyre Aaron Paris ka zbuluar kodin në iOS 18.1 që lidhet me Magic Mouse, Magic Keyboard dhe Magic Trackpad.

Megjithatë, ka të ngjarë që Apple thjesht do të shtojë një port USB-C në pajisjet ekzistuese ndërsa përshtatet me rregulloret evropiane. Zëvendësimi i lidhësit Lightning me një port USB-C po bëhet i pashmangshëm dhe mausi dhe tastiera janë ndër pajisjet e fundit që nuk e kanë ende.

Por, duke pasur parasysh numrin e ankesave në lidhje me Magic Mouse gjatë viteve, shumë shpresojnë që Apple tani do të përmirësojë dizajnin e Magic Mouse në mënyrë që përdoruesit të mund ta përdorin miun ndërsa ai është duke u ngarkuar.

Ndryshe, disa janë skeptikë dhe pyesin nëse Apple do t’i japë ato përmirësime, kështu që mbetet për t’u parë se çfarë do të ndodhë.